أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، تعليق تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، كما أمرت اثنين من الدبلوماسيين الماليين بمغادرة أراضيها.

ويعد هذا التصعيد رداً فرنسياً على قيام السلطات المالية الشهر الماضي بحبس موظف بالسفارة الفرنسية في باماكو واتهامه بالتواطؤ في مخطط لإضعاف استقرار البلاد.

ورداً على ذلك، قامت مالي سابقاً بإعلان خمسة دبلوماسيين فرنسيين “شخصيات غير مرغوب فيها”.

وتعمق هذه الإجراءات من التوتر المتصاعد بين البلدين، والذي بدأ بعد أن قطعت حكومة مالي التي يقودها الجيش علاقاتها العسكرية مع فرنسا وتحولت إلى روسيا للحصول على دعم في مواجهة الجماعات المسلحة.