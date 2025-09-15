اختتمت القمة العربية الإسلامية الطارئة أعمالها في الدوحة بإصدار بيان ختامي “أدان بشدة” الهجوم الذي استهدف مقرات حركة حماس في العاصمة القطرية، واعتبره اعتداءً على مكان محايد للوساطة يهدد بتقويض جهود السلام الدولية.

وأكد البيان تضامن الدول المشاركة مع قطر، والوقوف إلى جانبها في ما تتخذه من إجراءات للرد على الهجوم، مشدداً على دعم جهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف العدوان على قطاع غزة.

كما شدد القادة على رفض أي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة، وأكدوا على أهمية الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية، مع رفض مخططات إسرائيل الرامية إلى فرض واقع جديد في المنطقة.

وأدان البيان أيضاً تهديدات إسرائيل المتكررة باستهداف قطر مجدداً، رافضاً بشكل قاطع أي محاولات لتبرير العدوان الإسرائيلي تحت ذرائع سياسية أو أمنية.