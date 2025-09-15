وقعت موريتانيا، اليوم الاثنين في نواكشوط، مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي للتنمية، تتعلق بمنحة لتمويل مشروع البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا، بقيمة 243 مليون أوقية جديدة (6 ملايين دولار أمريكي).

ووقّع المذكرة عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد ابوه، وعن الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان بن عبد الرحمن المرشد.

وتهدف المذكرة، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، إلى تزويد القرى والمناطق الريفية بالمياه الصالحة للشرب، من خلال حفر نحو 40 بئراً مجهزة بأنظمة ضخ تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى خزانات علوية وشبكات توزيع متكاملة.