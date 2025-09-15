دعت موريتانيا، اليوم الاثنين، خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة، إلى توحيد الصف العربي والإسلامي من أجل حماية مصالح الأمة وصون كرامتها.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في كلمته بالقمة، إن المساس بأمن دولة قطر هو مساس بالأمن القومي العربي والإسلامي، مؤكداً أن التعرض لسيادتها يمثل “استفزازاً خطيراً” لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.

وأضاف أن العدوان على دولة قطر يشكل “تصعيداً خطيراً” ودليلاً قاطعاً على غياب الإرادة السياسية للسلام لدى الاحتلال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف، الثلاثاء، قادة من حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، من بينهم خليل الحية، رئيس الحركة في غزة.