قالت صحيفة واشنطن بوست إن “الولايات المتحدة الأمريكية كثفت مؤخراً التعاون الاستخباراتي مع السلطات العسكرية في مالي”.

وأضافت الصحيفة، في مقال نشرته اليوم الاثنين، أن إدارة ترامب تقاسمت معلومات استخباراتية حول المجموعات المسلحة، “واُستخدمت هذه المعلومات في عمليات عسكرية ضد جماعات متشددة شمال البلاد”.

وكان وفد أمريكي بقيادة رودي عطا الله، نائب مدير مكافحة الإرهاب في إدارة ترامب، قد زار باماكو يوليو الماضي؛ وأبدى استعداد واشنطن لدعم مالي بالمعلومات والاستخبارات والتدريب والمعدات العسكرية، شرط أن تكون شريكاً “راغباً”.

ويأتي التحرك الأمريكي الجديد في وقت تتزايد فيه هجمات الجماعات المسلحة، وعلى رأسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة.