قدم السفير الموريتاني الجديد، نيانغ جبريل حمادي، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى الحاكمة العامة لكندا، ماري سيمون.

وخلال اللقاء، نقل السفير إلى الحاكمة العامة “تحيات” الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكداً “رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون بين موريتانيا وكندا”.

ويُذكر أن نيانغ شغل منصب وزير أمين عام للحكومة ما بين أغسطس 2019 وأغسطس 2020، كما تولى منصب والي نواكشوط الجنوبية من سبتمبر 2022 حتى 16 يناير 2025.

وتسعى كندا في الفترة الأخيرة إلى تعميق تعاونها مع موريتانيا التي تُعد لاعباً أساسياً في غرب إفريقيا بفضل ثرواتها الطبيعية المتنوعة ودورها المتنامي كشريك اقتصادي.