مؤسسة محمد السادس تكرم الفائزين بالدورة الثانية لمسابقة الحديث الشريف

محمد عبد اللهبواسطة

كرم فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في موريتانيا الفائزين الثلاثة الأوائل في الدورة الثانية من مسابقة الحديث النبوي الشريف، بمشاركة 413 مترشحاً.

وشمل التكريم المتوجين الأوائل في مختلف مجالات المسابقة، التي تنظمها المؤسسة في جميع فروعها بإفريقيا، على أن تفضي تصفياتها إلى اختيار الفائزين بالجائزة الكبرى.

وحضر حفل التكريم كل من السفير المغربي في نواكشوط أحميد شبار، والأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيت الله ولد أحمد لسود، إضافة إلى أعضاء من المؤسسة.

وتهدف المسابقة، وفق المنظمين، إلى إحياء التضامن الإسلامي والسنة النبوية، وترسيخ الأخلاق الفاضلة، ومكافحة التطرف والغلو، مع الدعوة إلى الاعتدال والوسطية، والتعريف بمكانة السنة في التشريع الإسلامي.

وقال رئيس فرع المؤسسة في موريتانيا، الشيخ بونا عمر لي، خلال التكريم، إن المؤسسة منذ إطلاقها عام 2015 فتحت 48 مكتبا بإفريقيا لتعزيز التعاون بين العلماء الأفارقة وتوجيه الشباب نحو الاعتدال والوسطية.

