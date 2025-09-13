أطلقت شركة «أرما» المغربية المكلفة بتسيير قطاع النظافة في العاصمة، اليوم السبت حملة شاملة للنظافة في ولايات نواكشوط الثلاث، وذلك بالشراكة مع السلطات الحكومية والإدارية.

وتستهدف الحملة، التي انطلقت في مقاطعات السبخة والميناء وتوجنين، تنظيف النقاط السوداء المعروفة بتكدس النفايات، في إطار خطة تقول الشركة إنها تسعى من خلالها إلى تحسين مظهر العاصمة وخلق بيئة صحية ونظيفة.

المدير العام للشركة، عبد الحفيظ رفوع، أوضح أن العملية الحالية ستستمر حتى 21 سبتمبر، مركزة على إزالة أكوام القمامة المنتشرة في الأحياء والشوارع الرئيسية.

وأوضح أن الشركة ستطلق حملة ثانية في الفترة ما بين 21 و28 سبتمبر، موجهة بالأساس إلى المدارس والجامعات والأحياء الجامعية، بالتزامن مع افتتاح العام الدراسي الجديد.

وأشار رفوع إلى أن الشركة عبأت جميع معداتها وآلياتها وعمالها لإنجاح الحملتين، مؤكداً أنها ستكون مقدمة لسلسلة من عمليات النظافة المنتظمة التي ستشمل مختلف مناطق العاصمة.

وشارك في انطلاقة الحملة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، رفقة السلطات الإدارية والأمنية والمحلية في ولايات نواكشوط الثلاث