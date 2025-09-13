أُعلن في مدينة نواذيبو عن فقدان أربعة بحارة من طاقم سفينة صيد موريتانية، بعد اصطدام عنيف وقع مساء أمس الجمعة بين السفينة الموريتانية وأخرى روسية قبالة سواحل المدينة.

وكان على متن السفينة الموريتانية 25 بحارًا، تم إنقاذ 20 منهم، بينهم سبعة مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن خمسة بحارة مفقودين من بينهم قبطان السفينة.

وتشارك في عمليات البحث والإنقاذ وحدات من خفر السواحل الموريتانية، بمساندة مروحية مراقبة وزوارق سريعة.

وأكدت مصادر رسمية لمراسل “صحراء ميديا” في نواذيبو أن التحقيقات الأولية جارية لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه، وسط توقعات بوجود ظروف جوية صعبة في المنطقة وقت وقوع الاصطدام.

وينضاف الحادث إلى سجل أسوأ الحوادث البحرية التي تشهدها المياه الإقليمية الموريتانية خلال موسم الصيد لهذا العام، وسط دعوات لتعزيز إجراءات السلامة البحرية ومراقبة حركة سفن الصيد.