نظم فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في موريتانيا، اليوم السبت؛ في نواكشوط، النسخة الثانية من مسابقة حفظ الحديث النبوي الشريف.

وأوضح رئيس المركز الثقافي المغربي في نواكشوط، الحسن أزهيري، أن المسابقة تهدف من خلال مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة إلى تحفيز الشباب الأفريقي على التعمق في أسس الدين الحنيف، وخاصة العناية بالحديث النبوي الشريف.

من جانبه، قال الشيخ بونه عمر لي، رئيس هيئة محمد السادس للعلماء الأفارقة ـ فرع موريتانيا، إن المؤسسة أنشئت لخدمة الإسلام والمسلمين في القارة الأفريقية، وتسعى إلى ترسيخ قيم الوسطية في التعليم والخطاب الدعوي.

وأضاف أن المؤسسة دأبت على تنظيم مسابقات سنوية في حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والمخطوطات، إلى جانب مسابقات مركزية خاصة ونشاطات تضامنية لتعزيز التعاون بين المسلمين. وأشار إلى أن للهيئة فروعًا في 48 دولة أفريقية تنظم نفس الأنشطة والمسابقات.

وتشهد المسابقة هذا العام في دورتها الثانية مشاركة 134 متسابقًا، موزعين على ثلاثة أصناف: حفظ 40 حديثًا، وحفظ 35 حديثًا، وحفظ 25 حديثًا، مع التركيز على سلامة الحفظ والمتن ودلالة الألفاظ وفقه الحديث.

بدوره، أكد الأمين العام للهيئة، الدكتور محمد الحنفي الدهاه، أهمية هذه المسابقة في ترسيخ الهوية الدينية ونشر قيم الوسطية والاعتدال، من خلال جعل الحديث الشريف أساسًا لبناء وعي شرعي رصين قائم على الفهم الصحيح لمرجعيات الأمة وثوابتها، خاصة في ظل تصاعد خطاب الغلو والتطرف.

وأوضح أن المسابقة تمثل أداة عملية لمواجهة التيارات المنحرفة التي تحاول تضليل الشباب المسلم تحت شعار التمسك بالسنة.

وتواصل المؤسسة تنظيم أنشطة تهدف إلى ترسيخ قيم التعاون والتضامن الاجتماعي، من خلال مبادرات سنوية مماثلة، وذلك انسجامًا مع رسالتها في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز العمل الخيري والإنساني، وفق القائمين عليها.