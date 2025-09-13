قالت منظمة استثمار نهر السنغال إن سد “مانانتالي” بلغ أقصى طاقته، محذّرة من فيضانات محتملة في المناطق الشاطئية.

وأوضحت المنظمة في بيان أن مستوى المياه وصل صباح الجمعة إلى 207.53 متر IGN من أصل طاقة قصوى تبلغ 208.05 متر IGN.

وأشار البيان إلى أن تفريغ الكميات الزائدة أصبح ضرورياً لتفادي تضرر السد، وهو ما قد يتسبب بفيضانات.

ولفت البيان إلى أن مستوى المياه المسجل حالياً يعادل ما بلغه العام الماضي في منتصف أكتوبر، رغم أن موسم الأمطار لا يزال في منتصفه.

وأكدت المنظمة الحاجة لاتخاذ إجراءات احترازية، خاصة في القرى الواقعة على ضفة النهر بموريتانيا والسنغال، والتي شهدت فيضانات العام الماضي تسببت بخسائر مادية وتشريد السكان.