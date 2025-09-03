أعلنت الجالية الموريتانية في مالي استياءها من “حملة إغلاق طالت عدداً من المحلات التجارية الموريتانية في باماكو وبعض المدن الداخلية”.

وأوضحت الجالية، في بيان صادر اليوم الأربعاء؛ أن هذه الخطوة “المفاجئة” أثرت سلباً على أنشطة التجار.

وأكدت الجالية أنها بادرت بالتواصل مع السفارة الموريتانية في باماكو والجهات الدبلوماسية لمعرفة أسباب القرار والمطالبة بحماية مصالح المواطنين.

ودعت السلطات الموريتانية، وعلى رأسها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى “التدخل العاجل عبر القنوات الرسمية مع الجانب المالي لضمان استمرار النشاط التجاري”.