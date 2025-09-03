ردّ، الناطق باسم الحكومة وزير الثقافة والاتصال الموريتاني الحسين ولد امدو، التأخر في تنفيذ قرار تسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي “إلى تفاصيل جزئية”.



وأوضح الناطق باسم الحكومة أن طلباً تفصيليا، تقدم به مكتب المتعاونين يقضي بدمجهم في نظام مؤسساتهم، هو ما يؤخر تنفيذ القرار، مع الوعد بتقديمه خياراً للجنة الوزارية المعنية للنظر فيه.



وفي أكتوبر من العام الماضي، أعطى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني توجيهات باتخاذ ما يلزم للتسوية النهائية لملف المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي.



وأشار ولد امدو إلى أن قرار الرئيس ولد الغزواني “تجسد عملياً بترسيم 1865 منذ شهرين وفق نظام هجين اقترحته اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع يضمن الحقوق الأساسية، من ترقية وتأمين واستدامة”.