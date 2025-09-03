‎انتشلت فرق الإنقاذ مئة جثة من الوحول بعد انزلاق أرضي قضى على قرية بأكملها في إقليم دارفور السوداني، بحسب ما أعلنت حركة/جيش تحرير السودان التي تسيطر على المنطقة الأربعاء.



‎وتسببت الأمطار الغزيرة بانزلاق أرضي دمر قرية ترسين في منطقة جبل مرة بالأرض، بحسب ما أفادت حركة/جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد النور.



‎وأفاد الناطق باسم المجموعة محمد عبد الرحمن الناير “تم انتشال 100 جثة من الضحايا”، مضيفا في تصريحات لفرانس برس عبر الرسائل النصية “تتواصل جهود عمليات إنقاذ ضحايا قرية ترسين المنكوبة، والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض، رغم شح الإمكانيات وعظمة الفاجعة”.



‎وأظهرت تسجيلات مصورة نشرتها المجموعة المسلحة الأربعاء متطوعين يحاولون بأيديهم انتشال جثة من بين الوحول والركام.



‎وأشارت تقديرات أولية للمجموعة المسلحة إلى أن جميع سكان القرية البالغ عددهم ألف نسمة تقريبا قتلوا باستثناء شخص واحد.



‎وأفاد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن الحجم الكامل للكارثة غير واضح مع وجود “صعوبة بالغة في الوصول إلى المنطقة المتضررة”.