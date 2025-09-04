تجاوزت النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال في برنامج تنمية مدينة نواكشوط 50%، وفق إيجاز صادر عن الوزارة الأولى، وذلك مقارنة بالآجال المستنفذة التي ظلت دون مستوى 44%.



وفي اجتماع مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المشاريع الكبرى، أمر الوزير الأول القطاعات التي لديها ملاحظات على الشركات المنفذة “بضرورة الإسراع في الحسم مع هذه الشركات،، للحيلولة دون أي تأخر قد يعيق انتهاء الأشغال في آجالها.”



وعبّر إيجاز الوزارة عن الرضى عن نتائج التقدم المسجلة خلال الشهرين الماضيين، “رغم تأثر بعض المشاريع بالتساقطات المطرية خلال فصل الخريف”.



وأكد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمتابعة تنفيذا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني؛ ضمانا لتحسين تنفيذ المشاريع والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة.



وتقدر الميزانية الإجمالية للبرنامج بحوالي 5,7 مليار أوقية جديدة مقسمة على ثمان مكونات هي الصحة والتربية والماء الصالح للشرب والصرف الصحي وفك العزلة والشباب والرياضة والتخطيط والبيئة والمشاركة المجتمعية، في أفق زمنيّ من 24 شهرا، ابتداءً من فبراير الماضي.