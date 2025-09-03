أعلن الدرك الموريتاني، بالتنسيق مع خفر السواحل، إنقاذ 171 مهاجراً غير شرعي بعد تعطل زورقهم في عرض المحيط الأطلسي واقترابه من المياه الإقليمية الموريتانية، يوم الثلاثاء.

وأوضح بيان رسمي، نشر اليوم أن جميع الركاب “نزلوا بسلام”، بينهم 15 امرأة و3 أطفال، فيما تولت الطواقم الطبية فحصهم.

وأضاف البيان أن ثمانية أشخاص في حالة حرجة نُقلوا إلى المستشفى تحت حراسة الدرك الوطني، مؤكداً أن المهاجرين ينحدرون من عدة دول بغرب إفريقيا.

يأتي هذا بعد أيام من مصرع 49 مهاجراً وفقدان نحو مئة آخرين إثر غرق زورق قبالة السواحل الموريتانية.