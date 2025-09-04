لقي 29 شخصا على الأقل مصرعهم في غرق قارب نهري، كان على متنه أكثر من 80 راكبا في شمال وسط نيجيريا، بحسب ما أعلنت خدمات الإنقاذ.



وقالت وكالة إدارة عمليات الإنقاذ، في بيان، إن الحادث وقع ظهر الثلاثاء في نهر مالالي ونجم عن “حمولة زائدة للقارب واصطدامه بجذع شجرة”.



وأضافت “تم انتشال 29 جثة، ولا يزال شخصان في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ ما يقرب من 50 راكبا”.



وذكرت وكالة إدارة عمليات الإنقاذ أن عمليات البحث لا تزال جارية للعثور على الشخصين المفقودين.



وتعتبر حوادث غرق القوارب شائعة في نيجيريا، البلد الذي يعتمد كثيرا على النقل النهري.



وعادة ما تكون أسباب هذه الحوادث الحمولة الزائدة أو عدم صيانة القوارب أو التراخي في الالتزام بقواعد السلامة.