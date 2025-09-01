أدى السفير الموريتاني في السعودية، المختار ولد داهي، اليوم الاثنين، زيارة إلى مقر “التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب” في الرياض.

وحسب إيجاز نشره التحالف عبر صفحته على فيسبوك، ألقى السفير محاضرة خلال الزيارة تحت عنوان: “المقاربة الموريتانية لمحاربة الإرهاب: المعالم والمقاصد“.

وأكد ولد داهي على “الدور الرائد الذي يقوم به التحالف الإسلامي في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف”.

وشدد السفير على “نوعية البرامج المقدمة للدول الأعضاء، ودورها الفاعل في تأهيل وتطوير الكفاءات المدنية والعسكرية لمجابهة الجماعات المتطرفة والعمل على دحرها”.

يذكر أن التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب تأسس بمبادرة من السعودية في ديسمبر 2015، بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب.