Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 2 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

الرياض.. السفير الموريتاني يزور مقر التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب

محمد عبد اللهبواسطة

أدى السفير الموريتاني في السعودية، المختار ولد داهي، اليوم الاثنين، زيارة إلى مقر “التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب” في الرياض.

وحسب إيجاز نشره التحالف عبر صفحته على فيسبوك، ألقى السفير محاضرة خلال الزيارة تحت عنوان: المقاربة الموريتانية لمحاربة الإرهاب: المعالم والمقاصد.

وأكد ولد داهي على “الدور الرائد الذي يقوم به التحالف الإسلامي في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف”.

وشدد السفير على “نوعية البرامج المقدمة للدول الأعضاء، ودورها الفاعل في تأهيل وتطوير الكفاءات المدنية والعسكرية لمجابهة الجماعات المتطرفة والعمل على دحرها”.

يذكر أن التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب تأسس بمبادرة من السعودية في ديسمبر 2015، بهدف توحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب.

 

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة