زارت بعثة من وزارة الداخلية الموريتانية مركز الطمر الفني للنفايات بنواكشوط.

وحسب إيجاز نشرته الوزارة عبر صفحتها اليوم الاثنين، فإن الزيارة تهدف إلى “الاطلاع على سير تسيير النفايات الصلبة بمختلف مراحلها، ومتابعة نظام السلامة الخاص بمكافحة الحرائق”.

وعقدت البعثة اجتماعات مع مسؤولي الجهة المكلفة بتسيير النفايات لمناقشة سير العمل وتعزيز الحوكمة المحلية، وترسيخ إدارة مستدامة للنفايات الصلبة في العاصمة، وفق الإيجاز.

وكانت وزارة الداخلية قد منحت في يونيو الماضي صفقة نظافة نواكشوط لشركة “أرما هولدينغ” المغربية لمدة عشر سنوات، بمبلغ 7.06 مليار أوقية قديمة سنوياً.