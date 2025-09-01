توفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في حادث سير وقع ليل الأحد/الاثنين عند الكيلومتر 24 من مدينة نواذيبو.

وحسب ما أعلنت منظمة “معاً للحد من حوادث السير”، فإن السيارة انزلقت وسقطت في حفرة بجانب الطريق، ما جعلها غير مرئية حتى ساعات الصباح الأولى.

وذكرت المنظمة أن السيارة عُثر عليها حوالي الساعة الثامنة صباحاً، ليتم بعد ذلك إشعار الدرك الوطني.

وأضافت أن أحد المصابين ظل عالقاً داخل السيارة لكنه تمكن من الحديث إلى شاهد عيان أبلغ السلطات، فيما عُثر على سيدة أخرى مصابة بجروح بالغة خارج السيارة، ونُقلت مع مرافقها لتلقي العلاج.

وشهد الشهر الماضي سلسلة من الحوادث المرورية أودت بحياة أكثر من 20 شخصاً في مناطق متفرقة من البلاد.