الثلاثاء, 2 سبتمبر
24/24 :
وزير الزراعة: الظروف مواتية لتحقيق اكتفاء ذاتي غذائي

محمد فالبواسطة

أكد وزير الزراعة الموريتاني أمم ولد بيباته على توفر الإرادة السياسية والظروف الملائمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في البلاد، خلال لقائه بمزارعي ولاية الحوض الشرقي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه ولد بيباته الأحد مع مزارعي قرية البنيات، حيث أكد على أهمية انخراط المزارعين في برامج التنمية الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأشار الوزير إلى العناية الخاصة التي تلقاها ولاية الحوض الشرقي ضمن البرامج التنموية، خاصة في ما يتعلق بإنشاء السدود ودعم مشاريع الاستصلاح الزراعي، داعياً المزارعين إلى الاستفادة من المقدرات الطبيعية المتاحة والمحافظة على المنشآت الزراعية.

