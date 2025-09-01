قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن “استثمارات البنك الإفريقي للتنمية أسهمت في تحسين ظروف معيشة آلاف الأشخاص عبر تمويل مشاريع هيكلية توفر فرص عمل وشراكات للشباب”.

وأضاف خلال حفل تنصيب سيدي ولد التاه رئيساً لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم في أبيدجان، أن البنك لعب “دوراً حاسماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة، وفرض نفسه كمؤسسة مرجعية لتمويل مشاريع البنية التحتية في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والتعليم”.

وفاز ولد التاه بالمنصب في مايو الماضي، ليصبح أول موريتاني يتولى رئاسة البنك منذ أكثر من ستة عقود، وتسلم مهامه لمأمورية من خمس سنوات.