قال وزير الزراعة والسيادة الغذائية الموريتاني، أمم ولد بيباته، إن “مزارعي الحوض الغربي حققوا الموسم الماضي نتائج ملموسة في إنتاج الخضروات، وهو ما انعكس على وفرة الأسواق خلال شهر رمضان”.

وأضاف خلال اجتماع ترأسه أمس بالولاية، أن حصتها من مكونة الزراعة في البرنامج الوطني للنفاذ إلى الخدمات الأساسية تشمل “بناء أربعة سدود، 3500 ساعة من الحواجز المائية والترابية، 165 كيلومتراً من السياج، إضافة إلى مزارع خضروات نموذجية” وفق قوله.

وأشار الوزير إلى أن هذه الحصة تتضمن أيضاً “تدخلات تقليدية للقطاع مثل توفير المدخلات والمعدات الزراعية ومكافحة الآفات”.