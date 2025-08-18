أعلن مكتب COLDEFF (الهيئة المكلفة بمكافحة التهرب الضريبي والاسترداد المالي) الأحد، أن إجمالي المبالغ المستردة بلغ 63 مليار و808 مليون و497 ألف و269 فرنكا أفريقيا نقدا، بالإضافة إلى أصول عقارية تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات فرنك أفريقي.

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده الفريق أول عبد الرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر، مع مسؤولي الهيئة بحضور أعضاء المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP).

وردًا على الشائعات التي تتحدث عن اختفاء ملفات من مقرات الهيئة، وصف العقيد زنو أغالي موسى، رئيس مكتب COLDEFF، هذه المزاعم بأنها “إشاعات مغرضة وسخيفة”، مؤكداً أن أنظمة الأمن في المقرات متطورة للغاية وتضمن حفظ الوثائق بشكل آمن.

وأكد الرئيس تياني على عزمه إعادة الحقوق إلى الدولة وعدم التستر على أي مخالف، قائلاً: “بإذن الله، سنواصل العمل لتحقيق العدالة والشفافية في استرداد أموال الشعب.”