أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مصالح الرصد الجوي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقطات مطرية على عدة ولايات من الوطن وذلك على النحو التالي:

اترارزه:

واد الناقه:

ربينة الاتحاد………………… 13 ملم

حظيرة أوليكات………………….12 ملم

إديني………………………… 1,5 ملم

واد الناقه……………………… 01 ملم

آدرار:

أطار:

شوم……………………….. 07 ملم

أمحيرث…………………… 05 ملم

راس أطارف…………………. 04 ملم

أطار………………………….. 03 ملم

أوجفت:

أوجفت……………………….. 02 ملم

داخلت نواذيبو:

الشامي:

أتميميشات…………………… 01 ملم

تيرس زمور:

أفديرك:

أفديرك…………………….. 05 ملم

إينشيري:

بنشاب:

بلواخ…………………………… 39 ملم

أم التونسي……………………… 28 ملم

أمحيجرات…………………….. 10 ملم

بنشاب………………………….. 02 ملم

أكجوجت :

أسميعه…………………………. 06 ملم

أكجوجت……………………….. 03 ملم

نواكشوط الغربية:

تفرغ زينه:

تفرغ زينه…………………………. 03 ملم

لكصر:

لكصر…………………………. 02 ملم

نواكشوط الشمالية:

تيارت:

تيارت………………………….. 05 ملم

دار النعيم:

دار النعيم ……………………… 04 ملم

توجنين:

توجنين………………………….. 5ر0 ملم

نواكشوط الجنوبية:

الميناء:

الميناء…………………………… 04 ملم

عرفات:

عرفات……………………………. 04 ملم

الرياض:

الرياض…………………………. 04 ملم