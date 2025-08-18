قالت شركة نحاس موريتانيا (MCM) إنها تواصل، إلى جانب برنامجها الحالي، “تنسيق الجهود مع القطاع الوصي للحصول على رخص جديدة للاستكشاف والتنقيب”.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته اليوم الاثنين، على صفحتها بفيسبوك، أنها شرعت منذ فترة في برنامج يهدف إلى “زيادة عمر المنجم وتعزيز قدراته الإنتاجية”.

وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات مكّنت من “تطوير وتنويع المنتجات وتمديد عمر المنجم حتى عام 2029”.

وتنشط في موريتانيا عشرات الشركات الأجنبية في مجالات استغلال الذهب والنحاس واليورانيوم، من أبرزها شركتا تازيازت موريتانيا ونحاس موريتانيا (MCM).