وأكد أن موريتانيا تتمتع باحتياطيات ضخمة، وذات جودة مرتفعة من معادن الحديد والنحاس واليورانيوم والفوسفات والكوبالت، مضيفاً أن مياهها الإقليمية تُعد من الأغني عالمياً بالثروة السمكية، إضافةً إلى تربة خصبة صالحة للزراعة.

ولفت العلمي إلى أن السعودية، على الجانب الآخر، ضخت تمويلات في مشاريع بموريتانيا بلغت 800 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة، شملت إنشاء مستشفيات ومعاهد إدارية وتربوية ومشروعات لتأمين المياه الصالحة.