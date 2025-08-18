قال رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري في التجارة الدولية في المملكة العربية السعودية فواز العلمي، إن بلاده تعمل على إطلاق شراكة استراتيجية مع موريتانيا في قطاعات متعددة، تشمل التعدين والثروة السمكية والزراعة والطاقة النظيفة.
وأضاف في نقابلة مع قناة “الشرق”، النابعة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، أن هذه الخطوة تأتي بهدف الاستفادة من الوفرة التي تتمتع بها هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا..
وأكد أن موريتانيا تتمتع باحتياطيات ضخمة، وذات جودة مرتفعة من معادن الحديد والنحاس واليورانيوم والفوسفات والكوبالت، مضيفاً أن مياهها الإقليمية تُعد من الأغني عالمياً بالثروة السمكية، إضافةً إلى تربة خصبة صالحة للزراعة.
ولفت العلمي إلى أن السعودية، على الجانب الآخر، ضخت تمويلات في مشاريع بموريتانيا بلغت 800 مليون دولار خلال السنوات الأخيرة، شملت إنشاء مستشفيات ومعاهد إدارية وتربوية ومشروعات لتأمين المياه الصالحة.