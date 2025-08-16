أبقى البنك المركزي الموريتاني، الجمعة، على أسعار الفائدة دون تغيير، مدفوعاً بتراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته.

وذكر البنك في بيان أن مجلس السياسة النقدية قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 6 بالمئة، مع الإبقاء على سعر تسهيلات الإقراض عند 6.5 بالمئة وسعر تسهيلات الإيداع عند 2 بالمئة.

جاء القرار بعد انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 1.3 بالمئة في يوليو الماضي، مقارنة مع 3 بالمئة قبل عام.

وقال المحافظ محمد الأمين الذهبي في البيان إن “التحسن في مؤشرات الاستقرار النقدي وتراجع الضغوط التضخمية” ساهما في هذا القرار.

وأضاف أن “السياسات النقدية الحكيمة والتحسن في البيئة الاقتصادية المحلية” ساعدا في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أن ذلك يعزز الثقة في القطاع المالي ويدعم النمو الاقتصادي.