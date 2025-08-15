لقيَت عاملة نظافة مصرعها إثر سيول جارفة اجتاحت قرية اجريف التابعة لمقاطعة النعمة شرقي موريتانيا، إذ جرفت المياه السيدة أثناء تأديتها عملها في النقطة الصحية بالقرية، وفقاً لمصادر محلية.

وكانت السيول الناتجة عن أمطار غزيرة قد تسببت أيضاً في جرف سيارة تابعة لحملة توزيع العلاج الوقائي من الملاريا على الأطفال، والتي تنفذها وزارة الصحة، حيث تمكن ركابها من النجاة بعد تعطلها في أحد الأودية، بينما لم يُعثر على السيارة حتى الآن.

ووفقاً لنفس المصدر، فإن الجهود حالياً تركّز على تداعيات الحادثين، لاسيما وفاة العاملة التي تُعدّ خسارة إنسانية مؤلمة لأهالي القرية.