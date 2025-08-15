أعلنت السفارة الموريتانية في الرياض عن فتح باب الترشح لمنح “امتياز” الدراسية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة للطلاب الموريتانيين الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الجامعية للعام الأكاديمي 2025-2026.

وتشمل المنح تخصصات في الهندسة والتكنولوجيا مثل هندسة الطيران، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات، الذكاء الاصطناعي، أمن الشبكات، وهندسة البترول، بالإضافة إلى صيانة الطائرات.

يشترط للتقديم ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، وألا يكون قد مضى أكثر من عامين على حصوله على شهادة الثانوية العامة، مع تحقيق معدل لا يقل عن 80% في اللغة الإنجليزية (أو ما يعادلها في اختباري TOEFL/IELTS)، و80-85% في الرياضيات والمواد العلمية مثل الفيزياء، الكيمياء، والأحياء حسب المسار التعليمي.

وأشار البيان إلى أن الترشح يتم عبر إيداع الملفات في السفارة الموريتانية بالرياض أو البريد الإلكتروني المخصص ([email protected] أو [email protected]) خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس 2025، على أن يتم فرز الطلبات وإعلان النتائج لاحقًا.