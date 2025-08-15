Close Menu
موريتانيا: لجنة البطاقة الصحفية تعقد أول اجتماعاتها

محمد فالبواسطة

 

عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومنح البطاقة الصحفية الوطنية في موريتانيا أول اجتماع لها يوم الخميس بمقر وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان.

يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من تشكيل اللجنة بقرار من وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو.

وترأس الاجتماع الأمين العام للوزارة، سيدي محمد ولد خطري، الذي استعرض أمام أعضاء اللجنة النصوص المنظمة لعملها، حسبما ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن قطاعات حكومية وهيئات رسمية، بالإضافة إلى تنظيمات صحفية وخبراء في المجال.

وتندرج مهام هذه اللجنة ضمن جهود أوسع لإصلاح قطاع الإعلام في البلاد وترسيخ معايير المهنية والشفافية في عملية منح البطاقة الصحفية.

