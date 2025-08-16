دشن وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، أمس الجمعة، مفرخة أسماك حديثة في منطقة محمودة التابعة لبلدية بيري بافه بمقاطعة النعمة.

وتضم المنشأة الجديدة تسعة أحواض مصنفة حسب الأحجام والأصناف السمكية، بالإضافة إلى حوض لتنقية المياه وسكن للمشرفين عليها. بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وتعتمد المفرخة على طاقة شمسية ونظام مستقل لمعالجة مياه البحيرة، مما يضمن استدامة التشغيل.

وقالت زينب بنت أيي، المديرة العامة لوكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية، إن الوكالة ستواصل إنشاء محطات جديدة في عدة ولايات، وتطوير أسواق لبيع المنتجات السمكية، وتدريب العاملين في القطاع، إلى جانب تعزيز البنية التحتية للمسطحات المائية.