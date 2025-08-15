قال النائب البرلماني المعارض، اسلكو ولد ابهاه، في مقابلة مع برنامج حوار صحراء 24 ليلة البارحة الجمعة؛ إنه لو “عاد به الزمن لصوّت مجددا على النظام الداخلي الذي اقترحه البرلمان الأسبوع الماضي، مؤكداً أن حزبه “تواصل” يعتمد مبدأ التفاهم مع الموالاة.

وكان المجلس الدستوري قد ألغى عدة مواد من النظام الداخلي للبرلمان، خصوصًا تلك التي كانت تمنح حصانة لرئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، واعتبرها “مخالفة للدستور”.

وأثار تعديل النظام الداخلي للجمعية الوطنية جدلاً واسعاً بين النواب، خلال الأسابيع الماضية تخللته اتهامات وتراشق كلامي، إذ اعتبرت المعارضة التعديلات تضييقاً على العمل البرلماني، فيما رأت الأغلبية أنها تهدف “لضبط الأداء وتحسين الانضباط داخل القبة التشريعية”.