عرفت مناطق متفرقة من موريتانيا، هطول أمطار متفاوتة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة،بلغت 125 ملم في الحوض الشرقي
وجاءت مقاييس الأمطار حسب ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية اليوم الجمعة، على النحو التالي:
الحوض الشرقي:
دجيكني:
منت أحميديت…………. 125 ملم
الطويل البيظان…………. 65 ملم
أشويف………………………….. 52 ملم
لبنيباري……………………………… 50 ملم
تشيليت لكور………………………….. 50 ملم
شرواطه1………………………………. 49 ملم
الجمانية……………………………….. 45 ملم
أفيرني…………………………………. 40 ملم
لقفيرات………………………………… 30 ملم
آمريشه……………………………….. 30 ملم
حيره……………………………………… 30 ملم
بوصطيله…………………………….. 20 ملم
دجيكني………………………………….. 16 ملم
البلدالطيب أهل عبدلله ولد جدو…. 15 ملم
أبحيره…………………………… 15 ملم
أهل الشريكي جدة………….. 13 ملم
تــوف…………………………….. 13 ملم
أعوينات ازبل……………….. 08 ملم
دنباي……………………………. 07 ملم
تمبدغه:
لحسيات……………….. 38 ملم
أم كفه………………… 35 ملم
مقام الحله……………. 35 ملم
حاسي أهل عباس……. 34 ملم
البقيع…………………33 ملم
أم أطيور……………… 30 ملم
أكراد……………………….. 30 ملم
أهل بكاي………………… 29 ملم
البدع……………………….. 25 ملم
حاسي البكاي……………. 25 ملم
حاسي أمهادي…………. 20 ملم
ديده قلي…………………. 18 ملم
شرم الشيخ……………….. 17 ملم
بريدلي……………………… 16 ملم
حاسي باب……………………. 15 ملم
قويركت أهل بيه…………… 15 ملم
أم أسبوعه………………….. 15 ملم
تمبدغه…………………… 14 ملم
ينكي زمال…………………. 11 ملم
أهل ديده………………………. 11 ملم
حاسي إدوعلي………….. 05 ملم
عدل بكرو:
أزريف…………… 15 ملم
سيفان…………. 12 ملم
طيبة شرفاء….. 11 ملم
لكعيده 10 ملم
ولاته:
برباره…………… 40 ملم
أبير نصره…….. 35 ملم
ولاته……………. 30 ملم
كري الرباط…… 25 ملم
أمريحم…………. 16 ملم
أهل أخيارهم…… 15 ملم
كنــو……………….. 08 ملم
أمرج:
أشبار…………….. 35 ملم
أمرج………………. 25 ملم
الزرك………………. 25 ملم
النعمه:
مقام التيسير 29 ملم
الحوض الغربي:
كوبني:
ترمسه……….. 70 ملم
نعمة الله2……. 30 ملم
مدبوكو………….. 25 ملم
أمنيصيره الجديده…… 21 ملم
كوكي……………………. 20 ملم
أم العكريش……………. 17 ملم
الرزام………………………. 15 ملم
دجاورا………………………..14 ملم
الفلانيه……………………….. 07 ملم
كوبني……………………….. 6,5 ملم
كريديد…………………….. 06 ملم
تامشكط :
كيعت أتيدومه………… 62 ملم
المبروك……………….. 36 ملم
لعزيله………………… 35 ملم
لفده………………….. 33 ملم
أفدجار……………….. 32 ملم
أكمون………………. 32 ملم
كلاله…………………. 32 ملم
تامشكط……………… 30 ملم
صفآ……………………… 30 ملم
أكرج……………………. 23 ملم
زليخه……………………. 20 ملم
كب أنوامر………………. 18 ملم
لمقيمظه…………………. 18 ملم
دخلت أهل عمار الشيخ…… 17 ملم
أطويل:
بونيه…………… 50 ملم
كتول…………….. 30 ملم
بغداد……………. 13 ملم
أطويل………….. 10 ملم
لعيون:
بطحت المه……….. 43 ملم
بغداد………………… 40 ملم
طيبه الربانيه…….. 36 ملم
أرديدات……………… 30 ملم
عين أبهاه…………….. 30 ملم
أدويراره………………. 27 ملم
أم لحياظ…………….. 23 ملم
شلخه…………………… 18 ملم
الطينطان:
المدينه المنوره………… 85 ملم
جفارا………………………. 50 ملم
بوسريويل……………… 45 ملم
أم أروايح ……………….45 ملم
بوناس…………………. 42 ملم
عين فربه…………….. 34 ملم
أقرقار………………….. 29 ملم
ليبه…………………….. 15 ملم
الطينطان……………. 05 ملم
لعصابه:
كيفه :
قراده………… 60 ملم
أقورط……….55 ملم
بوكعاره……….. 52 ملم
صب آكجول……. 50 ملم
كرجمه……………. 50 ملم
أم النور الخظره………. 40 ملم
ودان………………… 40 ملم
الرشيد……………. 40 ملم
صفى أندجاي……… 40 ملم
الرك بدايه………….. 40 ملم
كورودجل……………. 37 ملم
كيعت تلولاي………. 37 ملم
بوكادوم……………… 35 ملم
فركاكه……………….. 35 ملم
الغابه……………………. 35 ملم
انواملين………………… 35 ملم
دمب الشارب…………. 35 ملم
لخذيرات………………….. 32 ملم
أجار………………………. 30 ملم
آمردجل…………………. 30 ملم
الملكه………………….. 25 ملم
فنتيلي…………………. 20 ملم
واد الملخز……………… 20 ملم
كيفه……………………… 07 ملم
طهره……………………… 07 ملم
بومديد:
لسكي…………………… 40 ملم
لمحامل…………………… 38 ملم
بروده…………………….. 35 ملم
أحسي أحمد طالب…….. 35 ملم
الجامع………………………… 27 ملم
قليب أصغير…………….. 25 ملم
بومديد………………………. 20 ملم
لمنيكعه…………………. 20 ملم
أحسي طين……………. 20 ملم
سهول……………………… 15 ملم
الزيره……………………… 15 ملم
لكديم…………………….. 15 ملم
الكنبه……………………. 11 ملم
الرك……………………. 10 ملم
تصلح……………….. 10 ملم
كرو:
زمزم………………. 28 ملم
أنتاكات……………… 25 ملم
القايره…………….. 19 ملم
ويد أجريد…………. 18 ملم
كنكوصه:
قليبات الكيماره…….. 40 ملم
أعوينه البيظه………. 35 ملم
أبلاجميل……………. 25 ملم
تناها…………………. 25 ملم
أهل أنبيكو………… 25 ملم
ورينكل العزيزات………. 20 ملم
هامد ………………………..15 ملم
آفراره ………………………..12 ملم
ليغاثه كاليرو………………… 10 ملم
طفره بودر……………………. 08 ملم
تلاميد إفلان……………………. 06 ملم
كوركول:
مقامه:
أنيرول……………………….. 56 ملم
صانيى……………………… 40 ملم
كمبو………………………… 38 ملم
دولل……………………….. 37 ملم
صانتيان………………….. 35 ملم
والي…………………… 35 ملم
تنزاه أهل إميجن…….. 30 ملم
تاكه………………………. 25 ملم
لبودو……………………. 15 ملم
أمبود:
بتك أهل عالي…………. 32 ملم
كوب أهل كريده………. 29 ملم
أنضاميت …………………..20 ملم
الخلوه………………………… 20 ملم
الخلوه إفلان………………….. 17 ملم
الحامظيه………………………. 16 ملم
أدباي سليوه…………………….. 15 ملم
دجادجبني كانديكا……………….. 15 ملم
دجادجبني الشرفه…………………… 15 ملم
أمزيريكه………………………….. 10 ملم
لبراكنه:
مكطع لحجار:
تاشوط طوبه…………. 80 ملم
آشويف…………………. 30 ملم
آكميمين………………… 30 ملم
أدجينبيه………………. 28 ملم
وندجي…………………. 27 ملم
واد امور……………….. 20 ملم
شلخت أسخيمات……… 20 ملم
ليردي……………………….. 20 ملم
دجونت……………………… 20 ملم
دجونابه……………………… 18 ملم
المشروع ……………………17 ملم
تورجه……………………….. 15 ملم
بيرلت إدينب……………… 12 ملم
شلخت دمب……………… 12 ملم
أقليك أهل محمد الغيث…… 12 ملم
مكطع لحجار………………… 06 ملم
صنكرافه………………… 03 ملم
ألاك:
فتي………………………. 20 ملم
ألاك……………………… 17 ملم
أتويجيله……………….. 12 ملم
بوحديده……………….. 10 ملم
شنقيط………………. 06 ملم
أكريمي……………….. 04 ملم
شكار…………………. 04 ملم
مال:
أزنابه………………. 50 ملم
أهل دحان…………. 40 ملم
أهل بدي…………… 40 ملم
بنار……………………. 35 ملم
تنباره……………………. 30 ملم
آبنير……………………….. 20 ملم
طيرطوكل………………….. 11 ملم
لم عودو………………………. 10 ملم
مال……………………………… 04 ملم
آدرار:
ودان:
ودان……………. 02 ملم
تكانت:
تجكجه:
فرع التمات……… 36 ملم
لمسيله…………. 30 ملم
أدي مجبور…….. 25 ملم
واد الخير………… 20 ملم
القديه……………. 10 ملم
تكننت……………. 09 ملم
أكفان……………. 08 ملم
خمس التيدوم…….. 07 ملم
فرع أكرج……………. 05 ملم
تجكجه…………………. 03 ملم
أنيملان…………….. 01 ملم
المجريه:
المجريه………….. 46 ملم
أنبيكه……………… 33 ملم
عين الخشبه……….. 23 ملم
السياسه……………… 21 ملم
سلنبو………………….. 20 ملم
أشرم……………………. 15 ملم
لكريع……………………. 15 ملم
شويبير…………………..11 ملم
لتفتار………………….. 10 ملم
أكويده………………… 10 ملم
دابر…………………. 06 ملم
وراب……………… 05 ملم
كيدي ماغه:
ومبو:
دكي العزبه………….. 66 ملم
بوصياده……………….. 60 ملم
صانيى ديري………….. 60 ملم
تيشطايه…………………… 60 ملم
تاقوتلا……………………… 60 ملم
أهل الحسن…………… 60 ملم
بوكربه…………………… 55 ملم
عـــر………………………..54 ملم
طبال2……………………… 50 ملم
ول الرامي تادريصه…….. 50 ملم
طبال3……………………….. 50 ملم
النخيله………………………. 49 ملم
النخيله3………………… 45 ملم
دكي أعمر نوح………… 45 ملم
النخيله1……………….. 44 ملم
حاسي لبيظ………….. 40 ملم
أجار أهل عالي……….. 40 ملم
طبال1………………. 38 ملم
أجار صونيكى……….. 35 ملم
دجاليبا……………….. 30 ملم
ومبو……………….. 28 ملم
أهل أبريك………….. 25 ملم
أجار إفلان……………. 23 ملم
آكوينيت……………… 22 ملم
غابو:
الشيه2……………. 80 ملم
اشكاطه…………….. 60 ملم
كنكو…………………. 50 ملم
الشيه1…………………. 47 ملم
أهل سوكابه………….. 40 ملم
دجيكنتورو…………… 40 ملم
الصوفي……………… 22 ملم
غابو……………………… 13 ملم
المسلم2………………. 10 ملم
ول ينج:
صيدو أهل سيدي…………. 45 ملم
الدبلكي…………………….. 42 ملم
شلخة أموره…………….. 40 ملم
بربه…………………………. 40 ملم
بوعنز………………………… 33 ملم
تكتاكه المركز…………….. 30 ملم
تكتاكه صمب انكومه 30 ملم
أذن لفرص……………… 29 ملم
مسيل لحبش………….. 28 ملم
محمد الراظي…………. 26 ملم
راص الفيل……………… 20 ملم
دافور……………………… 19 ملم
لبيديع أساقه…………. 18 ملم
أفريع الكتان………….. 15 ملم
ورو هايري……………… 13 ملم
لبحير……………………….11 ملم
تقاده……………………. 10 ملم
ول ينج………………… 09 ملم
حاسي البكره الواد…….. 05 ملم
لحرج المركز…………….. 02 ملم
سيليبابي:
أهل سيدي ول امبارك………… 50 ملم
أنوردل………………………… 47 ملم
أزريكات …………………….45 ملم
أهل سالم الخال……….. 40 ملم
أهل يربه……………….. 40 ملم
كلينكمو………………… 37 ملم
الخشبايه………………. 35 ملم
دانكرمو…………………. 26 ملم
حاسي شكار……………. 26 ملم
دجالا………………………. 25 ملم