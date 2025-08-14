قدمت شركة “كنزوس تازيازت” اليوم الخميس؛ 40 طناً من القمح لصالح المنمين في ولاية إينشيري.

ووفقاً لما أُعلن عنه بشكل رسمي، فإن المساعدات تأتي استجابة لطلب رئيس الجهة، نظراً لحاجة المنمين للأعلاف في هذه الفترة التي تشهد نقصاً في المواد العلفية وارتفاع أسعارها مقارنة بالقدرة الشرائية الضعيفة لدى المنمين وفق قوله.

وقال نائب رئيس شركة تازيازت المكلف بالعلاقات الخارجية، باب ولد صاليحي، بالمناسبة، إن هذا الدعم يهدف إلى “مساندة المنمين خلال فصل الصيف، في ظل نقص التساقطات المطرية وغياب الغطاء النباتي في معظم مناطق الولاية”.

وأكد استعداد تازيازت لتقديم الدعم “كلما دعت الحاجة”، بالتنسيق مع السلطات الإدارية والمنتخبين في الولاية.