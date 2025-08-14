توفى خمسة أشخاص في الأقل، وأصيب آخرون، في أربعة حوادث سير متفرقة خلال الساعات الأخيرة.

وحسب ما أعلنت حملة “معاً للحد من حوادث السير”، فقد أدى اصطدام شاحنة صهريج بسيارة مرسيدس 190 إلى وفاة أربعة أشخاص، عند منعرج “تازيازت”.

وقالت الحملة إن حادثًا آخر وقع في قلب “الغين” بأزويرات، توفي فيه أحد عمال شركة “اسنيم”.

كما تعرضت الطريق المؤدية إلى مدينة ولاته لحادث سيارة من نوع تويوتا هيليكس، أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة، استدعى بعضهم تدخلاً طبياً عاجلاً.

وأسفر انقلاب شاحنة عند منعرج “كامور” عن أضرار مادية وتلف جزء من البضاعة التي كانت على متنها، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وتضاف هذه الحوادث إلى سلسلة حوادث دامية خلفت العديد من الضحايا خلال الشهر الماضي، تزامنًا مع تنامي حركة السفر نحو الداخل خلال موسم الخريف.