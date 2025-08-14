نددت نساء حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، اليوم الخميس؛ بانقطاعات الكهرباء المتكررة، خلال وقفة احتجاجية نظمنها أمام مقر الشركة الموريتانية للكهرباء في نواكشوط.

ورفعت المحتجات لافتات وشعارات تصف معاناة المواطنين مع أزمة الكهرباء “بأنها ممتدة منذ سنوات”، مطالِبات بتحسين “خدمات الشركة وضمان استقرار التيار الكهربائي”.

يأتي ذلك في ظل تذمّر شعبي متزايد من خدمات الكهرباء والماء، إذ كانت وزارة المياه والصرف الصحي قد أعلنت مؤخرًا دخول منشأة جديدة حيز التشغيل، بعد أزمة عطش خانقة شهدتها مناطق واسعة من العاصمة خلال الأسابيع الماضية.