الخميس, 14 أغسطس
جهة الحوض الشرقي تتوقع موسم زراعي أفضل من العام الماضي

محمد عبد الله

قال رئيس جهة الحوض الشرقي، محمدو ولد التجاني، خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة للجهة اليوم الخميس؛ إن “الدعم هذا العام تعزز بآليات إضافية، ما يجعل الموسم الزراعي المتوقع أفضل من الموسم السابق”.

ورجح ولد التجاني أن يتحقق ذلك بفضل “تعبئة الموارد والمواكبة المستمرة من الجهة وقطاع الزراعة بالتعاون مع السلطات المحلية”.

وأضاف أن الجهة، بالتعاون مع قطاع الزراعة، “وفرت العديد من الآليات الزراعية خلال السنة الماضية”.

ووفق ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء، تمحور انعقاد الدورة حول التقرير بين الدورتين، الذي تضمن استراتيجية الجهة التنموية للعام المنصرم، وشمل بناء وترميم العديد من المدارس، ودعم التعاونيات، وتوفير آليات زراعية ساهمت في تحقيق نتائج مهمة على المستوى الزراعي في الولاية.

