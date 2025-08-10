قال الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، إن المنشأة التي تم تركيبها في مشروع آفطوط الساحلي ستضع حلا نهائيا لمشكلة الطمي في أهم مورد مائي يزود العاصمة بمياه الشرب.

وأضاف ولد أجاي في تدوينة له، أن هذا الحل لن يكون كافيا لتلبية كل حاجة العاصمة من الماء في نفس اللحظة، وسنحتاج بعض الأحيان الى الدورية في التوزيع، خصوصا في الأماكن الطرفية البعيدة و المناطق المرتفعة جدا و الأحياء التي لم تصلها الشبكة حتي الآن”.

وأشار إلى أن الأشغال في مشروع توسعة مياه إديني ستنتهي قبل نهاية السنة المقبلة 2026 و الذي سيضيف 60 ألف م3 جديدة ستكون كافية لتغطية كل حاجة العاصمة من الماء الشروب.

وأشار إلي أن “تصور وتنفيذ حل فني سمح ببناء و تجهيز محطة تصفية عملاقة و في فترة قياسية (أقل من سنة) بالرغم من تشعب و تعدد المشاكل و التحديات التي تم تذليلها ليصحب ماكان حلما، حقيقة ماثلة”، حسب تعبيره.