أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية بأن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية،تساقطات مطرية خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بولايات لبراكنة آدرار وتيرس زمور, وذلك على النحو التالي:

لبراكنه:

مال:

السعاده……………………………… 50 ملم

كراع لبخانيس………………………. 40 ملم

لكويسي1…………………………… 24 ملم

لكويسي2…………………………… 23 ملم

برمص………………………………. 12 ملم

ول بوكصيص…………………….. 12 ملم

بابابي:

بلاوه…………………………………. 15 ملم

نتكه……………………………………. 15 ملم

النواره………………………………… 10 ملم

صب ولا…………………………….. 10 ملم

وتي………………………………….. 5,5 ملم

المدينه……………………………… 05 ملم

بابابي……………………………….. 02 ملم

هيرامبار………………………………. 02 ملم

آدرار :

أطار:

شوم……………………………… 11 ملم

تيرس زمور:

أفديرك:

أفديرك……………………… 08 ملم

أتواجيل……………………… 04 ملم

ازويرات:

ازويرات……………………………. 01 ملم