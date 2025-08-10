أوقعت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية الزمالك المصري، بطل نسخة 2024، في مواجهة سهلة نسبيًا، حيث سيلاقي الفائز من مباراة ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني في الدور التمهيدي الثاني بعد إعفائه من الدور الأول، بينما سيخوض الوداد المغربي مواجهة قوية ضد الفائز من أشانتي كوتوكو الغاني وكوارا يونايتد النيجيري.

كما أسفرت القرعة عن لقاء إيه إس إن النيجر مع أولمبيك آسفي المغربي، وبورت جيبوتي مع كي إم كي إم من زنجبار، إضافة إلى مباراة النجم الساحلي التونسي ضد الأهلي مدني السوداني، وفلامبو البوروندي أمام ثالث الدوري الليبي، ورابع الدوري الكونغولي ضد جيبال من جزر القمر.