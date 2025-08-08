دانت موريتانيا بشدة إعلاناً إسرائيلياً عن خطة “لاحتلال قطاع غزة بالكامل”، ووصفته بأنه “تصعيد غير مسبوق” و”انتهاك للمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية”.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج في بيان صدر اليوم الجمعة، إن الخطوة الإسرائيلية تأتي “استكمالاً لحرب الإبادة وترسيخاً للاستيطان والاحتلال في الضفة والقطاع”.

وأكد البيان دعم نواكشوط الدائم للشعب الفلسطيني، وتمسكها بحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.

وشدد على أن هذه الخطة الإسرائيلية تمثل “تهديداً جدياً للسلام والأمن، وتعميقاً للكراهية وتحفيزاً للتطرف، على مستوى المنطقة والعالم أجمع”.

ودعا المجتمع الدولي إلى “العمل، دون تأجيل، للحيلولة دون النتائج الكارثية لهذه الخطة الجائرة، ولوقف الإبادة الممنهجة في حق سكان القطاع، ولإرساء أساس مكين لحل عادل دائم يحفظ كرامة الشعب الفلسطيني ويصون حقوقه غير القابلة للتصرف”.