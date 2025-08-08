أقال رئيس جمهورية غينيا بيساو، عمرو سيسوكو أمبالو، الوزير الأول أروي دوارتي باروس، الذي يشغل المنصب منذ عام 2023.

واختار أمبالو منافسه في حركة M15، برايما كامارا، وزيرًا أول جديدًا، ويُعد كامارا أبرز منافسيه داخل الحركة السياسية التي يرأسها الرئيس.

ولم يكشف أمبالو عن أسباب إقالة باروس، المنتمي إلى الحزب الإفريقي من أجل استقلال غينيا والرأس الأخضر، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

وكان باروس قد عُيّن بعد حل أمبالو للبرلمان عام 2023، إثر مناوشات عسكرية وصفها الرئيس بأنها محاولة انقلاب. وقد انتقدت المعارضة حينها القرار، واعتبرته غير دستوري، خاصة أنها كانت تتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان.

وتستعد غينيا بيساو لتنظيم انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر المقبل، حيث أعلن أمبالو نيته الترشح لولاية ثانية، رغم إعلانه في وقت سابق من عام 2024 عدم الترشح للرئاسة.

وسبق أن أجّل أمبالو الانتخابات التي كان من المقرر تنظيمها مطلع العام الجاري، ما تسبب في أزمة سياسية ورفض واسع من المعارضة. ولاحقًا، نظمت الحكومة حوارًا سياسيًا بين عدد من الأحزاب، أقر خلاله تحديد موعد 23 نوفمبر لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.