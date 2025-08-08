وجه سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعتمد لدى موريتانيا، السيد أفالدو افرير الدعوة لوزير التنمية الحيوانية، في الحكومة الموريتاتية، المختار گاكيه للاطلاع على تجربتها في مجال تطوير التنمية الحيوانية، ولتعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية الحيوانية، للسفير البرازيلي بمكتبه في نواكشوط، سفير