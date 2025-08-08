وجه سفير جمهورية البرازيل الاتحادية المعتمد لدى موريتانيا، السيد أفالدو افرير الدعوة لوزير التنمية الحيوانية، في الحكومة الموريتاتية، المختار گاكيه للاطلاع على تجربتها في مجال تطوير التنمية الحيوانية، ولتعزيز التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية الحيوانية، للسفير البرازيلي بمكتبه في نواكشوط، سفير
وتطرق اللقاء لمجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، خاصة في المجالات المتعلقة بالتنمية الحيوانية.
وأعلنت البرازيل مارس الماضي تطلّعها إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع موريتانيا، والاستثمار في المنشآت المتعلقة بالتصنيع والحفظ والتخزين.
وأبدت الدولة الأمريكية الجنوبية والمصنفة ضمن أقوى اقتصادات العالم، استعدادها للقيام بما يلزم لدعم القطاع الزراعي الموريتاني وإبرام شراكات في هذا المجال.
كما بدأت موريتانيا العام الماضي، تصدير منتجات أسماك السطح الصغيرة إلى البرازيل، وتبدأ المرحلة الأولى من هذه العملية بتصدير 30 ألف طن من سمك السردين على أن ترتفع بشكل مطرد الكميات المصدرة في مراحل لاحقة.
جاء ذلك بعد اعتماد البرازيل الشهادات الصحية الصادرة من المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، ما فتح الباب أمام الأسماك الموريتانية لدخول أسواق أميركا الجنوبية، عن طريق البرازيل.