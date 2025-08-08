أوقفت السلطات المالية، 28 شخصا من جنسيات أجنبية، وذلك في إطار عملية واسعة النطاق لمكافحة الاستغلال غير القانوني للذهب في منطقة يانفوليلا المنجمية، جنوب مالي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المالية.

وأوضح المصدر أن هذه العملية مكنت أيضا من حجز كمية مهمة من المعدات والتجهيزات المختلفة المستعملة في هذه الأنشطة غير المشروعة.

وأضاف أن المواقع المستهدفة تقع في مناطق مخصصة قانونيا لأغراض البحث المنجمي، مشيرة إلى أن استغلالها غير القانوني تسبب في أضرار بيئية جسيمة وخسائر اقتصادية للفاعلين الشرعيين في القطاع.

وتم اتخاذ إجراءات قانونية في حق المخالفين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المالية لمكافحة الأنشطة المنجمية غير القانونية.