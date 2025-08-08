شاركت موريتانيا أمس الخميس؛ في افتتاح المنتدى الإنساني الأول لتحالف دول الساحل (AES)، الذي تحتضنه العاصمة المالية باماكو خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري.

وترأس الوفد الموريتاني وزيرة العمل الإجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، بالإضافة إلى ممثلين من عدة قطاعات حكومية.

ويهدف المنتدى إلى “تعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة تفاقم الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل”.

وقالت الوزيرة، في كلمتها بالمناسبة، إن “الحكومة الموريتانية تستضيف منذ عام 1991، عبر مخيم “امبرة” في الحوض الشرقي، معظم اللاجئين على أراضيها”.

وأوضحت أن التدخلات في المخيم شملت “الإغاثة الغذائية والصحية، ورعاية اللاجئين، وإدارة الهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي”.