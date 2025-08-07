أُعلن اليوم الخميس؛ عن فوز الفريق الموريتاني بأربع ميداليات برونزية في النسخة العاشرة من الأولمبياد الكيميائي العربي، المنظم في العاصمة الأردنية عمّان يومي 4 و5 أغسطس الجاري، بمشاركة 11 دولة عربية.

ووفق ما نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، يضم الفريق الموريتاني المشارك كلاً من: محمد ابنو، محمد بيده، مريم محمد ويس، وخديجة عاشور، ورافقهم وفد من وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الموريتانية.

وتُعد هذه أول مشاركة لموريتانيا في هذه المسابقة الإقليمية، التي شاركت فيها إلى جانب الأردن، سوريا، فلسطين، العراق، السعودية، اليمن، المغرب، لبنان، عمان، والكويت.

وتُنظم النسخة العاشرة من أولمبياد الكيمياء العربي بإشراف من طرف وزارة التربية والتعليم الأردنية، وبالشراكة مع الجامعة الأردنية والجمعية الكيميائية الأردنية واتحاد الكيميائيين العرب، بهدف تعزيز اهتمام طلاب المرحلة الثانوية بعلم الكيمياء وتحفيزهم على التميز والمشاركة في المسابقات الدولية.