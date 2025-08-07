وقّعت الشركة الموريتانية للبريد (موريبوصت) والوكالة الرقمية للدولة (AN-État)، اليوم الخميس؛ اتفاقية تعاون تتعلق بصيانة وتطوير المحفظة الإلكترونية “بريد كاش”.

جرى التوقيع في نواكشوط، وشارك فيه كل من وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده، والمدير العام لـ”موريبوصت” علي ولد عيسى، والمدير العام للوكالة الرقمية للدولة المختار السالم المنى.

وتهدف الاتفاقية وفق ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي إلى “وضع إطار للتعاون بين الطرفين من أجل صيانة المحفظة الإلكترونية، وضمان استمرارية تشغيلها، من خلال تنفيذ عمليات صيانة وظيفية وتصحيحية وتطويرية ووقائية”.

وتُعد “بريد كاش” محفظة إلكترونية أطلقتها الشركة الموريتانية للبريد (موريبوصت) في أكتوبر 2021، وتضم حالياً أكثر من 80 ألف مستخدم، وفقاً للقائمين عليها.