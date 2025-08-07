نبهت الشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”، اليوم الخميس؛ سكان مدينة نواكشوط إلى انقطاعات مبرمجة في الكهرباء، خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

وقالت الشركة، في بيان إن سبب هذه الانقطاعات هو أعمال صيانة في شبكة الجهد المتوسط شمال شرق العاصمة.

وأضافت أن هذه الأشغال ستؤدي إلى “انقطاعات مؤقتة ومحدودة” في الكهرباء ، ما بين الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً، على ألا تتجاوز مدة الانقطاع في كل منطقة أربع ساعات كحد أقصى.

وستتوزع هذه الاقطاعات حسب البيان على أحياء من مقاطعتي دار النعيم وتيارت شمال شرق العاصمة.

ويأتي هذا الإشعار في وقت تعاني فيه نواكشوط منذ أكثر من أسبوعين أزمة عطش خانقة، إذ يشكو بعض مناطق العاصمة من اضطرابات حادة في خدمة المياه، فيما تؤكد الجهات المعنية أن حلاً “جذرياً” للأزمة بات قريباً.