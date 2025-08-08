قدمت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة؛ مساعدات لقرية الزغلان التابعة لبلدية بوحديده بمقاطعة ألاك، استفادت منها 68 أسرة.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، تمثلت المساعدات في مبالغ نقدية “معتبرة”، ومساعدات غذائية، وبعض المعدات والأدوات مقدمة من طرف مفوضية الأمن الغذائي.

جرت مراسيم التوزيع بإشراف والي لبراكنه، محمد ولد السالك، والمندوب الجهوي لمفوضية الأمن الغذائي، باب أحمد ولد سيدي أحمد.

وقال الوالي إن “المساعدات تندرج في إطار السياسة العامة للحكومة الهادفة إلى مساعدة المواطنين والوقوف إلى جانبهم”، وفق قوله.

وكانت قرية الزغلان قد تعرضت، الخميس الماضي، لعاصفة قوية أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصابت آخرين، وتسببت في سقوط أعرشة ومنازل.